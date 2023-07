EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Personalie

1. Juli 2023, Köln/Frankfurt am Main SE: 123fahrschule SE gibt bekannt, dass Timo Beyer, bisheriges Vorstandsmitglied (COO/CMO), zum 30. Juni 2023 sein Amt niedergelegt und seine Tätigkeit für die Gesellschaft im besten gegenseitigen Einvernehmen beendet hat.



Timo Beyer hat während seiner Amtszeit als Vorstandsmitglied maßgeblich zum Erfolg und zur Entwicklung der 123fahrschule SE beigetragen. Unter seiner Führung wurden wichtige Meilensteine erreicht, die den soliden Wachstumspfad des Unternehmens maßgeblich unterstützen. Sein Engagement hat entscheidend dazu beigetragen, die Position des Unternehmens zu stärken und die Wachstumspotenziale auszuschöpfen.



Timo Beyer möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen und in eine andere Branche zurückzukehren, in der er viele Jahre erfolgreich tätig war.



Der Aufsichtsrat und der Vorstand der 123fahrschule SE verabschieden Timo Beyer mit großem Respekt, danken ihm für seine wertvollen Beiträge und seinen Einsatz während seiner Amtszeit und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.



Mit dem Austritt von Herrn Beyer ergeben sich keine strategischen Veränderungen im Unternehmen, allerdings wird die Position vorerst nicht nachbesetzt und der Vorstand verkleinert. Boris Polenske, Vorstandsvorsitzender der 123fahrschule SE, wird die Aufgaben von Herrn Beyer übernehmen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens unverändert fortführen.





