Glencor-Einstieg erfolgreich vollzogen

Anzeige / Werbung In den vergangenen Tagen wurde der Einstieg der 100%igen Glencor-Tochter Glencor Canada Corporation bei Stillwater Critical Minerals Corp. (TSX-V: PGE, FSE: 5D32) erfolgreich vollzogen. Durch die Ausgabe von 19.758.861 neuen Stillwater-Critical-Minerals-Stammaktien zu einem Preis von 0,25 Kanadische Dollar (CAD) erwirbt Glencore 9,99 Prozent aller ausstehenden Aktien. In den vergangenen Tagen wurde der Einstieg der 100%igen Glencor-Tochter Glencor Canada Corporation bei Stillwater Critical Minerals Corp. (TSX-V: PGE, FSE: 5D32) erfolgreich vollzogen. Durch die Ausgabe von 19.758.861 neuen Stillwater-Critical-Minerals-Stammaktien zu einem Preis von 0,25 Kanadische Dollar (CAD) erwirbt Glencore 9,99 Prozent aller ausstehenden Aktien. Die Beteiligung an Stillwater Critical Minerals und seinem Vorzeigeprojekt Stillwater West hat Glencore im Rahmen einer Privatplatzierung vollzogen. Durch diese Kapitalmaßnahme steht Stllwater Critical Minerals nun für die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Stillwater West ein Bruttoerlös von 4,94 Millionen CAD an frischen Mitteln zur Verfügung.



Mit diesen Einnahmen sind die nächsten Explorationsschritte gut finanziert. Wichtiger als die erfreuliche kurzfristige Kapitalspritze ist jedoch, dass Glencore mit seinem Einstieg bei Stillwater Critical Minerals strategische Absichten verbindet. Glencore denkt und handelt strategisch und das sollten andere Anleger ebenfalls tun Das bedeutet nichts anderes, als dass sich das Glencore-Management des hohen Werts von Stillwater West und seiner großen Bedeutung für das Gelingen der Dekarbonisierung auf dem nordamerikanischen Kontinent vollkommen bewusst ist.



Nicht umsonst war Glencore bereit, für seine Aktien einen Preis zu bezahlen, der deutlich über dem Börsenpreis der Vorwochen lag. Glencore hat sich ferner auch das Recht gesichert, an weiteren Kapitalerhöhungen teilnehmen zu dürfen. Eine Verwässerung des Anteils von augenblicklich 9,99 Prozent am gesamten Stammkapital wird somit nicht gewünscht.



Da Glencore nicht irgendein Bergbauunternehmen ist, sondern zu den führenden Rohstoffproduzenten und Rohstoffhändlern gehört, können die investierten Anleger den Einstieg der Schweizer getrost als eine externe Bestätigung dafür ansehen, dass sie mit ihrem Erwerb von Stillwater-Critical-Minerals-Aktien ebenfalls die richtige Entscheidung getroffen haben. Enthaltene Werte: CA86074L1031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )