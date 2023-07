Verifone stellt neue Marke und Unternehmenswebsite vor, um sein erstklassiges Zahlungsplattformangebot zu veranschaulichen

CORAL SPRINGS, Florida, July 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verifone führt heute ein neues Logo, eine neue Markenidentität und eine neue globale Website ein, um seine innovativen Zahlungslösungen hervorzuheben und die aktualisierte Vision des Unternehmens umzusetzen. Als "Payments Architect and Commerce Expert" ist Verifone jetzt Partner für alle Unternehmen - überall. Das robuste Produkt- und Dienstleistungsportfolio von Verifone erfüllt dieses Versprechen, da es digitale Zahlungslösungen, sichere Zahlungsgeräte, Cloud-gehostetes Payments as a Service, Händlerakquise, Point of Sale-Technologie, erweiterte Geschäftseinblicke durch Data Science, Managed Services und vieles mehr umfasst.



Nach der Umstrukturierung des gesamten Angebots und der Unternehmenskultur unter neuer Führung entspricht die aufgefrischte Markenidentität der Innovation und der Leidenschaft eines neuen Verifone. Der Wiedererkennungswert und das Vertrauen der Verbraucher in den Namen Verifone mussten erhalten bleiben, während gleichzeitig die verstärkte digitale Ausrichtung, der zukunftsorientierte Ansatz und die führende Position von Verifone auf dem Markt hervorgehoben werden sollten. Die neue Ikonographie vermittelt die vernetzte, modulare und sich laufend weiterentwickelnde Natur des Zahlungsverkehrs im modernen Leben und zeigt die Vorreiterrolle, die Verifone im Zahlungsverkehr und Handel spielt. All dies findet sich auf der neuen globalen Website von Verifone, wo Verbrauchern, Händlern und anderen Interessengruppen ein neues, benutzerfreundlicheres Erlebnis rund um Verifone geboten wird. Die Nutzung der neue Marke lässt sich weltweit auf verschiedenste Geschäftsbereiche erweitern.

Mit einer halben Billion Dollar an Transaktionen, die über Zahlungsgeräte oder Verifone-gesteuerte Websites und Apps über die Cloud abgewickelt werden, ermöglicht Verifone den globalen Handel. Verifone hebt sich im Bereich des Zahlungsverkehrs ab, wo die meisten Unternehmen immer noch fragmentierte Angebote von mehreren Anbietern zusammenstellen, um komplexe Kundenanforderungen zu erfüllen. Verifone ist der einzige Anbieter, der ein umfassendes, flexibles Toolset anbietet, das die Kosten für die Annahme von Zahlungen in jedem Unternehmen rationalisiert und reduziert.

"Die Welt des Handels entwickelt sich ständig weiter, und gerade dieses dynamische Umfeld haben wir vereinfacht und werden wir weiter revolutionieren. Verifone hat vor mehr als vier Jahrzehnten im Bereich Fintech begonnen und unser Dienstleistungsangebot schnell weiterentwickelt, um die Bedürfnisse aller großen und kleinen Unternehmen zu erfüllen", so Mike Pulli, CEO von Verifone. "Wir sind der entscheidende Handelspartner für Unternehmen weltweit und bieten Lösungen mit einer zukunftssicheren Architektur. Unsere neue Marke passt zu unserem digitalen Denken, unserem mitarbeiterorientierten Mindset und unserer beschleunigten Innovation. Unsere Kunden, aber auch deren Kunden verlassen sich jeden Tag auf Verifone."

Verifone hat sich in den letzten Jahren intensiv auf neue, innovative Zahlungsmöglichkeiten und -funktionen konzentriert, die das Lösungsangebot erheblich erweitern und neue Märkte erschließen. Dank der Erfahrung des Unternehmens im Bereich des Handels lassen sich seine Lösungen problemlos an nahezu alle vertikalen Märkte anpassen. Vom komplexen, globalen Omni-Commerce-Händler bis hin zum lokalen Verkäufer auf dem Bauernmarkt - Verifone macht Zahlungssysteme und Technologie-Stacks zukunftssicher.

Um die neue Identität von Verifone zu erleben, sehen Sie sich das Einführungsvideo unter https://vimeo.com/verifone/newbrandlaunch an und besuchen Sie die neue globale Website des Unternehmens unter https://www.verifone.com/en/global . Neue länderspezifische Websites werden in den kommenden Wochen und Monaten online gehen.

Verifone ist der Zahlungsverkehrsarchitekt, der Ökosysteme für den Online- und persönlichen Handel gestaltet. Dazu gehört alles, was Unternehmen brauchen - von sicheren Zahlungsgeräten über eCommerce-Tools und Akquisedienste bis hin zu fortschrittlichen Geschäftsinformationen und vielem mehr. Als globaler FinTech-Führer treibt Verifone das Omni-Commerce-Wachstum für Unternehmen in über 165 Ländern voran und genießt das Vertrauen der weltweit bekanntesten Marken, kleiner Unternehmen und großer Finanzinstitute. Die Verifone-Plattform basiert auf einer vier Jahrzehnte langen Geschichte der Innovation und kompromisslosen Sicherheit. Jährlich werden mehr als 12 Milliarden Transaktionen im Wert von über 500 Milliarden US-Dollar über physische und digitale Kanäle abgewickelt.

Press@Verifone.com

