Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Der Laser-Fernseher L9H von Hisense wurde von Tom's Guide als "Bester Großbildfernseher" in der diesjährigen TV-Kategorie ausgezeichnet. Er ermöglicht ein Großbildschirm-Erlebnis in jedem Raum mit ausreichend Wandfläche.Mit den Tom's Guide Awards werden die besten Produkte in einer Vielzahl von Kategorien ausgezeichnet. Nachdem das Team aus Redakteuren und Experten im vergangenen Jahr Hunderte von Geräten und Diensten getestet und bewertet hat, hilft es den Verbrauchern, die besten Produkte zu finden.In diesem Jahr bietet die preisgekrönte L9-Serie der Ultra-Short-Throw Trichroma Laser TVs ein noch besseres Fernseherlebnis mit einigen atemberaubenden Upgrades. Die Dreifach-Laserkonfiguration bietet eine atemberaubende Helligkeit von 3.000 ANSI-Lumen und verspricht mit Dolby Vision HDR erstaunliche Kontraste und Details. Dank der zusätzlichen Kompatibilität mit Google TV, ATSC 3.0 und Wi-Fi 6e gibt der L9 alle Inhalte in hervorragender Qualität wieder. Der im Lieferumfang enthaltene, aktualisierte und einfach zu installierende Ambient Light Rejecting (ALR) Hi-Gain-Bildschirm liefert ebenfalls eine unglaubliche Helligkeit und ein klares und realistisches Bild bei allen Lichtverhältnissen. Es ist leicht zu erkennen, warum die Redakteure von Tom's Guide dieses Produkt vor seinen Mitbewerbern ausgewählt haben.Von der Fertigung bis zur technologischen Innovation. Mit dem Ziel, Millionen von Familien in aller Welt mit technologischen Innovationen zu versorgen, will das Unternehmen unter dem Motto "Go tech, and Beyond" das Leben der Menschen mit hervorragenden Erfahrungen bereichern. Der globale Einfluss und die nachhaltige Entwicklung der Marke beschleunigen den Fortschritt von Hisense auf dem Weg zu einer Weltklasse-Marke und einem erstklassigen Unternehmen.Hisense Laser TV bietet dank seiner neuen Laser- und Ultrakurzdistanz-Projektionstechnologien ein einzigartiges Heimkinoerlebnis mit mehr Schutz für die Augen und geringerem Energieverbrauch. Mit der wachsenden Beliebtheit von Laser-TVs verzeichnete Hisense von Januar bis Mai einen Anstieg der Laser-TV-Verkäufe um 54,2 % im Vergleich zum Vorjahr auf dem Überseemarkt, und die Zahlen steigen weiter.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In letzter Zeit ist Hisense schnell gewachsen und ist nun in mehr als 160 Ländern tätig.