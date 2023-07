Ausgezeichnete Explorationsergebnisse auf Roche Dure

Anzeige / Werbung

Unbeirrt von den seit Monaten bestehenden Streitigkeiten mit Jin Cheng Mining um die Besitzverhältnisse am Manono-Lithium-Zinn-Projekt setzt AVZ Minerals Ltd. (ASX: AVZ, FSE: 3A2) die Weiterentwicklung der Liegenschaft fort. Mehr als 53 Bohrlöcher wurden dazu niedergebracht. Für die letzten 36 von ihnen übermittelte das auswertende Labor Ende Juni die Ergebnisse an AVZ Minerals. Sie enthalten beispielsweise hochgradige Abschnitte mit 1,86 Prozent Lithium über 341,6 Meter.

Das sind Werte und ausgedehnte Lithiummineralisierungen von denen andere Entwickler nur träumen können. Für die leidgeprüften Aktionäre von AVZ Minerals ist es deshalb eine Wohltat, wenn sich das Unternehmen mal nicht zum Schiedsgerichtsverfahren äußern oder eine abermalige Verlängerung der Handelsaussetzung verkünden muss, sondern wie in dieser Woche geschehen, positive Explorationsergebnisse vermelden kann.



Eingetroffen aus dem Labor sind die Ergebnisse der letzten Lieferung. Sie umfasst 36 von insgesamt 53 Bohrlöchern. Niedergebracht wurden sie, um die Ressource auf Roche Dure zu vergrößern. Diesem Ziel ist AVZ Minerals einen großen Schritt nähergekommen, denn insgesamt 927 Proben wiesen Lithiumoxidwerte (Li2O) von mehr als zwei Prozent auf.