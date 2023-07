Nach der Geburtstagsfeier für den nun 35 Jahre alten Erfolgs-DAX stehen direkt wieder harte Wirtschaftsfakten auf der Tagesordnung: Die Zinsentwicklung bleibt im Fokus, hinzu kommen US-Arbeitsmarkt, erste Quartalszahlen und ein Börsengang. Außerdem ist die Börsenwoche in den USA wegen des Independence Day verkürzt. Der Wochenausblick. Am Samstag ist der Deutsche Aktienindex, kurz DAX, 35 Jahre alt geworden. Am Montag wird am Montag auf dem Frankfurter Börsenparkett gefeiert. Mit einem Allzeithoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...