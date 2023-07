An der Börse herrscht Feierstimmung. Der DAX ist 35 Jahre alt geworden und das erste Halbjahr 2023 kann sich mit Kursperformance von 16 % sehen lassen. Trotz Krieges in Europa, trotz Inflation und trotz eines bestehenden Rezessionsrisikos, der deutsche Aktienindex zeigt sich unbekümmert. Diese einseitige Marktreaktion im ersten Halbjahr zieht nun immer mehr Anleger in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...