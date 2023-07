Bullenmarkt bei Silberaktien: Dieser aufstrebende Silberexplorer verdient etwas Aufmerksamkeit von den Anlegern

Anzeige / Werbung

Dieses Unternehmen ist ein guter Kandidat, um vom nächsten Bullenmarkt bei Edelmetallen zu profitieren

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber wird von Anlegern auch deshalb hochgeschätzt, weil es viele der gleichen Anlageeigenschaften wie Gold aufweist . Als sicheres Hafenmetall kann Silber Anlegern helfen, sich gegen Inflation abzusichern und einen wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen. Es kann auch dazu beitragen, Anlegern eine stärkere Portfoliodiversifizierung zu ermöglichen .

Als Rohstoff wird Silber häufig zur Herstellung von Smartphones, Batterien, Solarpaneelen, medizinischen Geräten und Schmuck verwendet. Silber ist neben Gold auch einer der wenigen Rohstoffe, die einen angeborenen Anlagewert haben.

In Zeiten von Finanzkrisen dürften sich Anleger immergrünen Rohstoffen wie Gold und Silber zuwenden. Aus diesem Grund haben Silberaktien ein umgekehrtes Verhältnis zur Aktienmarktentwicklung. Und da Silber viel günstiger ist als Gold, könnten Sie durch Silberaktien einen weitaus größeren Teil Ihres Vermögens schützen.

Mit Vizsla Silver (WKN: A3C9S4 · SYM: 0G3) stellen wir Ihnen heute einen Kandidaten vor mit dem Sie vom Bullenmarkt bei Silberaktien profitieren können:

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4 · SYM: 0G3) mit Sitz in Vancouver, Kanada, erwirbt, erkundet und erschließt Gold-, Silber- und Basismetalllagerstätten. Ihr Vorzeigeprojekt ist der Silber-Gold-Bezirk Panuco-Copala in der Provinz Sinaloa, Mexiko.

Quelle: Vizsla Silver

Das Silber-Gold-Projekt Panuco ist eine aufstrebende hochgradige Entdeckung im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Das Panuco-Projekt beherbergt eine geschätzte angezeigte In-situ-Mineralressource von 104,8 Mio. Unzen AgÄq und eine abgeleitete In-situ-Ressource von 114,1 Mio. Unzen AgÄq.

Das 7.189,5 Hektar große, ehemals produzierende Gebiet profitiert von einer Gesamterzgangausdehnung von über 86 Kilometern sowie von 35 Kilometern Untertagebergwerken, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Der Bezirk enthält epithermale Silber- und Goldvorkommen mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit silikatischem Vulkanismus und Krustenausdehnung im Oligozän und Miozän zusammenhängen. Wirtsgesteine ??sind hauptsächlich kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation in Zusammenhang steht.

Vizslas zu 100 % unternehmenseigenes Panuco-Silber-Gold-Projekt in Sinaloa, Westmexiko, liegt entlang eines produktiven Silbertrends in Westmexiko, der bereits eine weitere Mine beherbergt, die Mine San Dimas, die das Flaggschiff-Mineralvermögen im Portfolio von First Majestic Silver Corp darstellt. Als Hinweis darauf, wie Panuco in Zukunft aussehen könnte, strebt San Dimas eine Gesamtproduktion von 12,5 bis 14 Millionen Unzen Silberäquivalent im Jahr 2023 [6,4 bis 7,2 Millionen Unzen Silber plus 72.000 bis 81.000 Unzen Gold] an Gesamtkosten von 13,02 bis 13,91 US-Dollar pro verkaufte Unze. San Dimas hat die Mineralressourcen wie folgt gemessen und gemeldet: 59,4 Millionen Unzen Silber plus 738.000 Unzen Gold.

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4 · SYM: 0G3) verfügt derzeit über eine angezeigte Mineralressource von 7,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 243 Gramm pro Tonne [g/t] Silber und 2,12 g/t Gold oder 437 g/t Silberäquivalent. Zu diesen Ressourcen gehören 58,3 Millionen Unzen Silber und 508.000 Unzen Gold bzw. 104,8 Millionen Unzen Silberäquivalent.

Quelle: Vizsla Silver

Bisher hat Vizsla Silver (WKN: A3C9S4 · SYM: 0G3) seine Explorationsaktivitäten auf das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco konzentriert, für das es etwa 42 Millionen US-Dollar bereitgestellt hat. Das Unternehmen hat keine ausstehenden Schulden.

Das Unternehmen hat im Projektgebiet, das 68 Quadratkilometer umfasst, über 250.000 Meter gebohrt und plant, weitere Bohraktivitäten im Umfang von insgesamt 90.000 Metern abzuschließen, da es bis Ende 2023 ein Ressourcen-Update veröffentlichen will. Letzteres kann auch den Aktienkurs ankurbeln .

Panuco ist noch weitgehend unerforscht. Das Explorationsteam hat 158 ??Ziele identifiziert, aber bisher wurden nur 43 erkundet, und zwei Strukturen, insbesondere die Strukturen Copala und Cristiano, bieten ein erstaunliches Wachstumspotenzial.

Schauen Sie sich unbedingt das Interview mit Präsidenten und CEO Michael Konnert an, er gibt Einblicke in Einblicke in die Explorationsfortschritte und das bevorstehende Ressourcen-Update und die PEA:

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Vizsla Silver ist ein guter Kandidat, um vom nächsten Bullenmarkt bei Edelmetallen zu profitieren

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels werden die Aktien der Vizsla Silver Corp. zu 1,110 EUR pro Einheit gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von etwa 171,91 Millionen EUR entspricht.

Der Aktienkurs von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4 · SYM: 0G3) ist stark und positiv an den Gold- und Silberpreis gekoppelt, dessen Nachfrage als sicherer Hafen gegen Rezessionsängste dann stark zunehmen dürfte.

Wie Sie im oben verlinkten Interview erfahren haben, ist das Unternehmen für das aktuelle Bohrprogramm und die PEA mit etwa 48 Millionen CAD gut finanziert.

In den nächsten Monaten hat Vizsla zwei wichtige Katalysatoren:

Erstens ist eine Aktualisierung der Mineralressourcen für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant, und zweitens wird voraussichtlich Anfang 2024 eine vorläufige Wirtschaftsanalyse (PEA) auf Basis der aktualisierten und erweiterten Mineralressource veröffentlicht.

Dieses sind zwei wichtige Katalysatoren, die den Aktienkurs antreiben könnten!

Daher sollten Anleger nicht auf niedrigere Niveaus warten und sich die Aktie zeitnah in ihr spekulatives Rohstoffdepot legen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.vizslasilvercorp.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Vizsla Silver wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA32076V1031,XD0002746952,CA92859G2027