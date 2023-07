Das private Raumfahrt-Unternehmen Virgin Galactic hat mit einem erfolgreichen Flug ins All seinen kommerziellen Flugbetrieb begonnen. In den kommenden Monaten soll es mindestens einmal monatlich ab in die kurze Schwerelosigkeit gehen. Die Aktie von Virgin Galactic ist nach einem kurzen Höhenflug wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Mit drei italienischen Wissenschaftlern und drei Mitarbeitern an Bord hat Richard Bransons Weltraum-Unternehmen Virgin Galactic seinen kommerziellen Flugbetrieb ...

