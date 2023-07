DJ PTA-News: aovo Touristik AG: Erfolgreicher Start mit Shakespeares Julius Caesar im Passionstheater Oberammergau

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hannover (pta/02.07.2023/14:00) - Das Passionstheater Oberammergau feierte am 01.07.2023 seinen erfolgreichen Start in die diesjährige Saison mit der Aufführung von Shakespeares Klassiker "Julius Caesar". Die aovo Touristik AG, langjähriger Partner der Passionsspiele Oberammergau, hat auch in dieser Saison die Vermarktung von touristischen Reisepaketen zu Julius Caesar begleitet und konnte dabei nahtlos an den Erfolg der letzten Sommertheater anknüpfen.

Der Kultursommer präsentiert eine vielseitige Vorstellungsreihe: "Julius Caesar" als Auftakt, gefolgt vom Gastspiel "Der Brandner Kasper" vom Münchner Volkstheater und dem Heimatsound Festival. Eine abwechslungsreiche Mischung aus Klassik, Tradition und Musik erwartet die Besucher in dieser beeindruckenden Theatersaison.

Für die Vermarktung des Sommertheaters als auch der Passionsspiele Oberammergau 2022 setzt die aovo Touristik AG auf das innhouse entwickelte Vertriebssystem Phoenix Pro. Das Bausteinsystem ermöglicht eine Multi-Channel-Strategie mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad und ist seit 2017 erfolgreich im Vertrieb der aovo Touristik AG im Einsatz. Im Jahr 2022 wurden über die Technologie Phoenix Pro über 420.000 nationale und internationale Besucher für die Passionsspiele Oberammergau abgewickelt.

Durch den Einsatz des Reservierungs- und Vertriebssystems Phoenix Pro profitieren die Kunden von einem komfortablen "One-Stop-Shopping"-Erlebnis. Dies ermöglicht es ihnen, alle gewünschten Reiseleistungen und -angebote an einem zentralen Ort bequem und effizient zu buchen. Dabei steht die Kundenzufriedenheit stets im Vordergrund, und es wird großen Wert daraufgelegt, ein maßgeschneidertes Reiseerlebnis für jeden Besucher zu bieten.

Die beeindruckende Inszenierung von Christian Stückl "Shakespeares Julius Caesar" im Sommertheater Oberammergau ist nur eines von vielen Highlights, die Reisende, der von der aovo Touristik AG angebotenen Reisepakete erleben können. Neben dem Theaterbesuch haben Gäste die Möglichkeit, die malerische Region Oberammergau und ihre vielfältigen Freizeitmöglichkeiten zu erkunden.

Mit dem erfolgreichen Start in die diesjährige Sommersaison zeigt sich einmal mehr, dass die Zusammenarbeit zwischen der aovo Touristik AG und dem Sommertheater Oberammergau eine gelungene Kombination aus hochwertigen kulturellen Angeboten und erstklassigem Service für die Besucher darstellt. Die laufende Saison verspricht, ein weiterer Erfolg für beide Partner zu werden.

Für weitere Informationen zu den angebotenen Reisepaketen und Buchungsmöglichkeiten besuchen Sie bitte die Webseite der aovo Touristik AG

https://aovo.de/eventreisen/oberammergau-unterkuenfte-kultursommer-julius-caesar oder

kontaktieren Sie das Unternehmen direkt.

Über Passionstheater GmbH: Die Gesellschaft wurde nach den Oberammergauer Passionsspielen 2010 mit dem Ziel gegründet kulturelle Veranstaltungen im Passionstheater Oberammergau durchzuführen. Als künstlerischer Leiter agiert seit der Gründung der GmbH der Spielleiter der Passionsspiele Christian Stückl. In den letzten Jahren wurden so zahlreiche erfolgreiche Theater- und Opernproduktionen zur Premiere gebracht und regelmäßig Konzerte und Festivals realisiert.

Über die aovo Touristik AG: Die in Hannover ansässige aovo Touristik AG ist ein Direktreiseveranstalter mit digitalen Eigenmarken und liefert hochwertige Reiseangebote zu attraktiven Preisen direkt an den Kunden. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen als Technologieanbieter mit seiner innovativen Systemlandschaft samt offener Schnittstellenarchitektur auf dynamisches Paketieren von Bausteinen spezialisiert. Das vielfältige Angebot umfasst ansprechende Reisepakete in den Bereichen Kultur, Wellness, Flusskreuzfahrten, Gourmetreisen und Familienurlaub. Dabei wird konsequent eine Doppelstrategie aus Online- und Offline-Vertrieb verfolgt. Der Vertrieb der Produkte erfolgt über die Eigenmarken http://www.aovo.de, http://www.eventreise.de, http://www.musical-mit-hotel.de und http:// www.bahn-und-hotel.de, sowie über Vertriebspartnerschaften mit renovierten Handelsmarken u.a. Stage Entertainment, Tchibo und Lidl. Die aovo Touristik AG ist seit über 20 Jahren der Spezialist für Kurz- und Erlebnisreisen.

Pressekontakt:

Stephan Mielke

aovo Touristik AG

0511-33644145

s.mielke@aovo.de

(Ende)

Aussender: aovo Touristik AG Adresse: Esperantostraße 4, 30519 Hannover Land: Deutschland Ansprechpartner: Stephan Mielke Tel.: +49 511 33644-145 E-Mail: s.mielke@aovo.de Website: www.aovo.de

ISIN(s): DE0008074659 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2023 08:00 ET (12:00 GMT)