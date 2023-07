Ein neuer Trend erobert die Investmentlandschaft: Fonds, deren Aktienauswahl vollständig von der KI übernommen wird. Doch wie gut sind ChatGPT & Co? Selbst in Sachen Geldanlage fragen immer mehr Anleger heute lieber die künstliche Intelligenz (KI) als Bankberater. Einer Umfrage zufolge ziehen 19 Prozent der britischen Erwachsenen ernsthaft in Erwägung, Finanztipps von ChatGPT einzuholen. Acht Prozent haben diesen Schritt bereits gewagt. Dabei weiß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...