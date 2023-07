Berlin (ots) -



150 Jahre ist es her, dass die Niederlande die Sklaverei in ihren Kolonien abschafften - König Willem-Alexander hat sich am Samstag bei einer Veranstaltung in Amsterdam dafür entschuldigt. Diese Geste schafft zwar Aufmerksamkeit für das Thema, doch die Vermögen, die durch koloniale Ausbeutung angehäuft wurden, verbleiben bis heute bei den Eliten der westlichen Welt. Eine echte Restitution würde eine Umverteilung dieses Wohlstands und eine Umgestaltung der internationalen Handelsbeziehungen voraussetzen, damit ehemalige Kolonien souverän ihren eigenen Entwicklungspfad beschreiten können.



Dass die Niederlande über ein enormes Kolonialreich verfügten, fällt hierzulande häufig aus dem öffentlichen Bewusstsein. Für das Selbstverständnis des Landes spielt diese Vergangenheit jedoch eine bedeutende Rolle: Laut einer Yougov-Umfrage aus dem Jahr 2019 sind 50 Prozent der Niederländer stolz auf sie, weit mehr als selbst in Großbritannien, wo ein Drittel der Befragen einen solch verklärten Blick auf das Empire einnimmt. Diese Zahlen zeigen, wie gering das Bewusstsein für die Verbrechen des Kolonialmus in Europa noch immer ausgeprägt ist.



