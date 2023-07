Stuttgarter Nachrichten (ots) -



Über die Notwendigkeit, Kriegsverbrechen in der Ukraine aufzuklären, besteht kein Zweifel. Allein an überprüfbaren Übergriffen auf Zivilisten haben die UN vor wenigen Tagen 864 Fälle von Mord und Folter von russischer Seite und 75 weitere von ukrainischer Seite dokumentiert. Mag sein, dass es sehr lang dauert, bis die Arbeit des neuen Zentrums bei der EU-Justizagentur Eurojust Früchte trägt. Aber sie lohnt sich. Die serbischen Hauptkriegsverbrecher Ratko Mladic und Radovan Karadzic wurden 2017 und 2019 von internationaler Strafjustiz abgeurteilt, Dominik Ongwen, Vizechef der in vier afrikanischen Ländern wütenden Widerstandsarmee des Herrn, 2021. Jahrzehnte nach ihren grausamen Taten - aber hart und gerecht.



