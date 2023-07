Wer sich im Juli fette Dividendenrenditen sichern will, der sollte jetzt schnell sein. Bis zu 13 Prozent Ausschüttungsrendite sind in dieser Woche mit einigen Aktien möglich, die bald Ex-Dividende gehen. Wer auf der Suche nach hohen Ausschüttungen ist, der findet in der Woche vom 3. bis 7. Juli einige spannende Titel, die Ex-Dividende gehen und anschließend immense Summen an Aktionäre zahlen werden. Noch diese Woche vor dem Ex-Dividende-Tag sichern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...