Auch Unternehmen ohne Endkundengeschäft können mit ihrem Social-Media-Engagement überzeugen - vorausgesetzt sie tun dies authentisch und mit der geeigneten Strategie. Eine Studie erforscht seit über zehn Jahren, worauf es dabei ankommt. Social-Media-Engagement ist in den letzten Jahren fester Bestandteil im Marketingmix vieler Unternehmen jeder Größe und Branche geworden. Doch während in der Vergangenheit vor allem Unternehmen mit einem an Endkund:innen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...