PTA-News: BAWAG Group AG: BAWAG Group veröffentlicht Vorschau (early read) auf Q2 '23 Ergebnisse: Nettogewinn >180 Mio. EUR; RoTCE von >25%

Wien (pta/02.07.2023/21:50) - * Q2 '23 Nettogewinn in Höhe von > EUR 180 Millionen und RoTCE von > 25% * Kundeneinlagen +1% und kundenbezogene Refinanzierung +6% * Qualität der Aktiva anhaltend stark . Risikokosten stabil im Vergleich zu Q1' 23 * CET1-Quote von rund 14,7% nach Abzug der Dividendenabgrenzung * Antrag zur Genehmigung eines Aktienrückkaufs in Höhe von 175 Mio. EUR Anfang Juni gestellt

WIEN, 2. Juli 2023 -BAWAG Group veröffentlicht heute eine Vorschau (Early Read) auf die Ergebnisse für das zweite Quartal 2023. Damit geben wir dem Markt ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung, die sich weiterhin durch die Stärke der BAWAG Franchise auszeichnet, und möchten insbesondere unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären eine faktenbasierte Darstellung bieten.

Die operative Geschäftsentwicklung der BAWAG Group blieb anhaltend stark, was sich in einem Nettogewinn von > 180 Mio. EUR sowie einem Return on tangible common equity (RoTCE) von > 25% für das zweite Quartal 2023 widerspiegelt.

finanzielle entwicklung Q2 '23 VORSCHAU Kernerträge +5% vs Q1 '23 Operative Aufwendungen +1% vs Q1 '23 Risikokosten Stabil zu Q1 '23 Ergebnis vor Steuern > 240 Mio. EUR Nettogewinn > EUR 180 Mio. EUR Return on tangible common equity (RoTCE) > 25% Cost/Income Ratio (CIR)< 32% Liquidity coverage ratio (LCR) 200%

Die Operativen Kernerträge stiegen im zweiten Quartal 2023 um 5% gegenüber dem ersten Quartal an. Der Nettozinsertrag entwickelte sich positiv im Einklang mit dem Trend aus dem Vorquartal . Der Provisionsüberschuss blieb weitgehend stabil im Vergleich zum Vorquartal.

Die operativen Aufwendungen stiegen im Vergleich zu 119 Mio. EUR im ersten Quartal 2023 um 1% an. Dies ist auf den Bankenkollektivvertragsabschluss zurückzuführen (wirksam seit April).

Die Qualität der Aktiva blieb anhaltend stark im zweiten Quartal mit stabilen Risikokosten im Vergleich zum ersten Quartal 2023. Der ECL Management-Overlay wurde weiterhin bei 100 Mio. EUR belassen. Dieser wurde gebildet, um angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten eine angemessene Vorsorge zu treffen. Die NPL Ratio - eine der niedrigsten in Europa - und das NPL-Volumen blieben stabil. Diese lagen im ersten Quartal bei 0,9% (NPL Ratio) bzw. bei 547 Mio. EUR (NPL-Volumen).

Die CET1-Quote lag Ende Juni 2023 bei rund 14,7% und berücksichtigt den Abzug der Dividendenabgrenzung basierend auf der Dividendenpolitik. Im Hinblick auf Kapitalausschüttung, haben wir Anfang Juni einen Antrag zur Genehmigung eines Aktienrückkaufs in Höhe von 175 Mio. EUR gestellt. Wir erwarten, dass wir den Aktienrückkauf im zweiten Halbjahr 2023 durchführen werden (vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen). Mit einem Überschusskapital von mehr als 300 Mio. EUR (nach Berücksichtigung des geplanten Aktienrückkaufs und Dividendenabgrenzung) halten wir Kapital für mögliche M&A zurück und werden zusätzliche Kapitalausschüttungen im Rahmen unserer routinemäßigen jährlichen Bewertung bei den Gesamtjahresergebnissen evaluieren.

Kundeneinlagen stiegen im zweiten Quartal um 1% an, die kundenbezogene Refinanzierung (einschließlich Covered Bonds) stiegen um 6% gegenüber dem Vorquartal. Mehr als 90% unserer Kundeneinlagen stammen aus dem österreichischen Markt. Im zweiten Quartal haben wir 2,8 Mrd. EUR TLTRO zurückgezahlt und hielten eine Cash & Cash Equivalent Position in Höhe von 20% unserer Bilanzsumme bei, da wir weiterhin geduldig und umsichtig bleiben wollen. Ende Juni 2023 lag die Liquidity Coverage Ratio bei rund 200%.

Die Kundenkredite gingen gegenüber dem Vorquartal um 2% zurück. Der Rückgang ist auf niedrigere Volumina im gewerblichen Immobiliensegment sowie bei Wohnbaukrediten zurückzuführen. Letzteres spiegelt das aktuelle Marktumfeld wider. Rund 80% unserer Kundenkredite sind besichert bzw. an den öffentlichen Sektor vergeben.

Unser Ziel war und wird es immer sein, eine starke Bilanz, solide Kapitalausstattung, niedrige Bilanz Leverage sowie eine konservative Kreditvergabe beizubehalten. Dies sind allesamt Eckpfeiler unserer Banksteuerung. Das gesamte Kundenkreditvolumen betrifft zu rund 75% die DACH/NL -Region (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) und zu rund 25% das verbleibende Westeuropa und die USA.

Eine detailliertere Präsentation ist auf der Investor Relations Website unter Finanzergebnisse verfügbar.

Ergebnispräsentation und weiter Eckdaten

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten sind eine Vorschau (Early Read) und können daher Gegenstand von Änderungen sein. Detaillierte Ergebnisse werden wir am 19. Juli 2023 veröffentlichen. Unser CEO Anas Abuzaakouk und CFO Enver Sirucic werden im Rahmen unseres Earnings Calls um 10 Uhr CEST diese finalen Ergebnisse präsentieren. Die Zugangsdaten zum Webcast werden auf unserer Website unter Finanzergebnisse veröffentlicht. Der Halbjahresfinanzbericht wird am 28. Juli 2023 veröffentlicht.

Des Weiteren werden wir das Ergebnis unseres diesjährigen Stresstests der Europäischen Zentralbank Ende Juli veröffentlichen.

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,1 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

