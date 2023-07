80% Trefferquote für diesen Trade im Juli

Anzeige / Werbung Nach der Plantingseason fallen die Preise von Getreiden sehr oft Hinter zyklisch-saisonalen Setups stecken immer fundamental starke Prozesse im jeweiligen Markt. Besonders stark und regelmäßig sind die Effekte, wenn sie von den Produzenten eines Rohstoffs verursacht werden. So verkaufen die Produzenten von Getreiden (Weizen, Sojabohnen, Sojaöl, Sojamehl und Mais) im Endteil und nach der Plantingseason verstärkt Futures, was regelmäßig zu einer saisonalen Schwäche in der 2. Juni-Hälfte, sowie im Juli, führt. Die Produzenten haben dann die erste sensible Phase des Erntejahres hinter sich und die Vorstellung, wie die Ernte ausfallen kann, wird um einiges präziser, als noch Wochen zuvor, wenn das Planting noch bevorsteht. Die Planting-Season erstreckt sich von April bis in den Juni hinein. Der folgende saisonale Trade auf Mais (Corn) hat genau aus diesem Grund eine Trefferquote von fast 80% und eine stattliche Auszahlungsquote. Hierbei wird von Handelstag (TDM = TradingDAY of Month) 10 bis Handelstag 18 Short gehandelt. Diesen und weitere Trades dieser Gattung und Qualität erlernen und setzen unsere Kunden im 4select-Portfolio um. Infos & Anmeldung: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/4select/ Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Enthaltene Werte: XD0002742050

