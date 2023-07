Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Mehr als die Hälfte der Deutschen gaben im Jahr 2018 an, mit ihrem Aussehen unzufrieden zu sein. 40 Prozent der Mädchen und 30 Prozent der Jungen finden sich laut einer großen deutschen Jugendstudie zu dick. Petra Terdenge wollte wissen, warum es so schwer zu sein scheint, den eigenen Körper zu akzeptieren:Sprecherin: Ob wir mit unserem Aussehen zufrieden sind oder nicht, ist eine sehr persönliche Frage. Sie hat wenig damit zu tun, ob wir dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, sagt Andrea Mayer-Halm von der Apotheken Umschau:O-Ton Andrea Mayer-Halm 21 sec."Wie wir unseren Körper wahrnehmen, hängt nicht nur von äußerlichen Dingen ab. Es geht um unser persönliches Selbstbild, und das hängt von Faktoren wiederum ab, die oft in die Kindheit zurückreichen - bestimmten Erfahrungen, Gefühlen, Erfolgen oder Misserfolgen. Auch die sozialen Medien können eine große Rolle spielen."Sprecherin: Wichtig ist, die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was wir an uns mögen - innerlich oder äußerlich:O-Ton Andrea Mayer-Halm 22 sec."Das können meine schönen Hände sein, meine Haare, meine Muskeln. Ich kann auch ein starkes Auftreten haben, ein dynamisches oder ein elegantes. Dafür brauche ich keine Idealmaße. Vielleicht ist auch meine Art schön, wie ich Emotionen zeige. Diese positive Selbstwahrnehmung ist tatsächlich auch Übungssache."Sprecherin: Das Selbstbild wird schon in frühen Jahren geprägt. Wer Kinder hat, kann dazu beitragen, dass sie sich und ihren Körper mögen:O-Ton Andrea Mayer-Halm 23 sec."Indem ich sie so akzeptiere und liebhabe wie sie sind, und zwar unabhängig davon wie sie ausschauen. Botschaften wie 'du musst gut aussehen, um erfolgreich zu sein' sind wenig hilfreich. Es gibt viele Quellen, aus denen Kinder Selbstwertgefühl schöpfen können, sie sollten von Anfang an lernen, sich nicht nur über das Aussehen zu definieren."Abmoderation: Es gibt keinen Grund, mit unserem Körper zu hadern, schreibt die Apotheken Umschau. Doch es lohnt sich, den Blick auf die eigenen positiven Eigenschaften zu richten, sich diese bewusst zu machen und daraus ein Gefühl der Zufriedenheit zu entwickeln. Denn wir können uns auf vielen Ebenen als wertvoll erachten, unabhängig von unserem Äußeren.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5548381