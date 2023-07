EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien

DIC Asset AG: Vermietungsabschluss über 15.600 qm Logistikfläche direkt nach Fertigstellung



03.07.2023 / 07:30 CET/CEST

DIC Asset AG: Vermietungsabschluss über 15.600 qm Logistikfläche direkt nach Fertigstellung Sicherung eines langfristigen Mietvertrags mit bonitätsstarkem Logistikmieter

Kontinuierliche Steigerung der operativen Performance

Erhöhung der Green-Building Quote im Commercial Portfolio

Frankfurt am Main, 03. Juli 2023. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, schließt einen Mietvertrag über die komplette Logistikimmobilie "innovation parc" mit einer Gesamtfläche von über 15.600 qm direkt nach Fertigstellung ab. Alleiniger Mieter ist der international tätige Logistikdienstleister Christian Carstensen GmbH & Co. KG. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Die Logistikimmobilie wurde für ihre besonders energieeffiziente Bauweise nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards von der DGNB mit dem Zertifikat "Gold" ausgezeichnet. Damit wird der Anteil der Green Buildings im Commercial Portfolio weiter steigen.



"Wir haben den ‚innovation parc' ohne Vorvermietung erworben, weil uns der Standort in der Logistikregion Hannover und das Konzept überzeugt haben. Die schnelle Vermietung direkt nach Fertigstellung an einen bonitätsstarken Mieter zeigt, dass wir in das richtige Produkt investiert haben, mit dem wir kontinuierlich unsere operative Performance steigern und nachhaltig Werte für unsere Stakeholder schaffen", sagt Christian Fritzsche, Chief Operations Office bei der DIC Asset AG.



"Wir wollen unsere beiden Standorte in Hannover zusammenführen und freuen uns sehr, dass wir mit kreativen und dynamischen Partnern wie der DIC und der Bertram Projektmanagement GmbH unsere Wachstumspläne auf den modernen und nachhaltigen Flächen des ‚innovation parc' umsetzen können", sagt Thies Henrik Carstensen, Geschäftsführer der Christian Carstensen GmbH & Co. KG.



Die DIC hat die Logistikimmobilie von der Bertram Projektmanagement GmbH erworben. Sie befindet sich auf einem 33.000 qm großen Grundstück im Langenhagener Gewerbegebiet Godshorn an der Erdinger Straße in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Hannover. Der Standort verfügt über eine sehr gute Anbindung an das überregionale Fernstraßennetz in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung (A2, A352, A7) in der Nähe der wichtigsten Nordseehäfen.



Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 357 Objekte mit einem Marktwert von 14,1 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.



Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.



Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.



Mehr Informationen unter www.dic-asset.de.





IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 • MainTor Primus

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de





