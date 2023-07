Stuttgart (ots) -Auf der 20-köpfigen Liste der Piratenpartei für die anstehende Europawahl finden sich fünf Piraten aus Baden-Württemberg - unter anderem die Spitzenkandidatin Anja Hirschel. Die Ulmer Stadträtin und Informatikerin will sich im Europaparlament für digitale Themen und bürgerliche Freiheiten einsetzen."Piratenpartei: Das heißt Expertise für Digitales, Datenschutz und bürgerliche Freiheiten", so Spitzenkandidatin Anja Hirschel. "Wir haben die Digitalkompetenz, die anderen Parteien fehlt. Unser derzeitiger Abgeordneter Dr. Patrick Breyer hat in den letzten Jahren Großartiges geleistet, für die Freiheitsrechte im digitalen Wandel gekämpft und die Themen in die öffentliche Debatte gebracht. Hier möchte ich anknüpfen. PIRATEN müssen in Europa auch weiterhin die Stimme der Freiheit sein - denn sonst tut es keiner."Anja Hirschel folgen auf Listenplatz fünf Jurist Falk-Peter Hirschel, auf Platz sieben Außenpolitiker Schoresch Davoodi und auf Platz acht die Stadträtin aus Lörrach Sabine Schumacher. Diplom-Physiker und Backnanger Stadtrat Volker Dyken kandidiert auf Listenplatz 19.Pressekontakt:Yasmin Schulze- Pressesprecherin -der Piratenpartei Baden-WürttembergE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deTel.: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5548394