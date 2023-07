DJ PTA-News: Kontron AG: Kontron erwirbt Cellular Automotive Module Unit von Telit Cinterion

Linz (pta/03.07.2023/07:30) - Kontron erwirbt Cellular Automotive Module Unit von Telit Cinterion

Linz, 3. Juli 2023 - Kontron ( https://www.kontron.com/en ) , ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT), hat einen Asset Deals mit Telit Cinterion, einem US-amerikanischen Unternehmen mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, unterzeichnet. Der Erwerb der Cellular Automotive Module Unit von Telit Cinterion ist für Kontron ein bedeutender strategischer Schritt, um sein Internet of Things (IoT)-Portfolio mit proprietärer Softwaretechnologie zu erweitern. Die Vermögenswerte der Einheit erzielten im Jahr 2022 einen Umsatz von knapp über 100 Millionen Euro und werden in die Kontron Europe GmbH, eine Tochtergesellschaft der Kontron AG, integriert. Der Kaufpreis beträgt EUR 24,5 Millionen. Das Closing wird voraussichtlich bis August erfolgen.

Die Akquisition der Cellular Automotive Module Unit von Telit Cinterion ermöglicht es Kontron sein Produktportfolio zu erweitern, die internen Entwicklungskapazitäten auszubauen und die steigende Nachfrage nach modernen 4G/5G-Lösungen zu bedienen. Mit der Integration der Cellular Automotive Lösungen von Telit Cinterion in das eigene IoT-Softwaretechnologie Portfolio entwickelt Kontron seine Expertise weiter.

Hannes Niederhauser, CEO Kontron AG. "Die heutige Übernahme ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg von Kontron zu einem weltweit führenden Anbieter von IoT-Lösungen. Die erstklassigen Produkte von Telit Cinterion ergänzen nahtlos unsere eigenen 5G- und Echtzeit-Technologien für die Automobilindustrie. Die Übernahme untermauert unsere strategische Ausrichtung für die Bereitstellung neuer IoT-Lösungen für unsere Kunden und stärkt Kontron in der Position als führender Innovator im Technologiebereich. Mit unserem erweiterten Portfolio schaffen wir die Voraussetzungen für den Einsatz transformativer Technologien in einem nahtlosen IoT-Ökosystem auf der ganzen Welt."

Die Transaktion steht im Einklang mit Kontrons Strategie, die Einnahmen aus dem kürzlich verkauften IT-Dienstleistungsgeschäft durch strategische IoT-Akquisitionen zu ersetzen. Kontron wird das Cellular Automotive Geschäft auf dem gleichen hohen Niveau an Expertise und Kompetenz fortführen, wie es die Kunden bisher kennen und wertschätzen.

Über die Kontron AG

Die Kontron AG (group.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) - vormals S&T AG - ist ein wachsender IoT-Technologiekonzern mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Tochtergesellschaften in 32 Ländern weltweit. Das Unternehmen ist im SDAX® der Deutschen Börse notiert und zählt zu den führenden Anbietern von smarten Lösungen für eine Vielzahl von Branchen. Mit einer bekannten Marke und eigenen Technologien in den Bereichen Smart Factory, Bahnkommunikationssysteme, Kommunikationslösungen und Smart Energy ist Kontron der vertrauenswürdige Partner, der Unternehmen bei der digitalen Transformation in einer Vielzahl von Branchen unterstützt, um ihre zukünftigen Ziele zu erreichen.

About Telit Cinterion

Telit Cinterion is a global enabler of the intelligent edge providing complete solutions that reduce time to market and costs, delivering custom designed, ready for market connected devices in addition to maintaining the industry's broadest portfolio of enterprise-grade wireless communication and positioning modules, cellular MVNO connectivity plans and management services, edge-cloud software, and data orchestration, and IoT and Industrial IoT platforms. As the largest western provider pioneering IoT innovation, Telit Cinterion delivers award-winning and highly secure IoT solutions, modules and services for the industry's top brands. For more information, please visit: www.telit.com ( https://www.telit.com/ )

Aussender: Kontron AG Adresse: Industriezeile 35, 4020 Linz Land: Österreich

ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

