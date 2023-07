The following instruments on XETRA do have their first trading 03.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.07.2023Aktien1 US91704K2024 urban-gro Inc.2 HK0000931664 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.-R3 CA00135V1094 AI Artificial Intelligence Ventures Inc.4 NO0012953720 Hunter Group ASA5 GB00BR2Q0V58 Inspired PLC6 CA51830A1066 Latitude Uranium Inc.7 CH1276028821 Santhera Pharmaceuticals Holding AG8 SE0020540144 Train Alliance Sweden AB9 CH1276062754 WISeKey International Holding Ltd.10 DE000A3E5A34 ParTec AGAnleihen1 US279158AT64 Ecopetrol S.A.2 NO0012938325 Hörmann Industries GmbH3 US00138EAU82 AIG Global Funding4 DE000A3LE0J4 AustriaEnergy International GmbH5 USC0623PAU24 Bank of Montreal6 XS2645248225 Chile, Republik