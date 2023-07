(shareribs.com) London 03.07.2023 - Die Ölpreise zeigen sich zu Wochenbeginn kaum verändert. Die Marktteilnehmer warten das OPEC-Treffen am Mittwoch ab. Zinspolitik begrenzt das Aufwärtspotenzial. Die Notenbanken in den USA und der Eurozone haben in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass die Phase steigender Zinsen noch nicht beendet ist. Im Falle der EZB dürften die Zinserhöhungen sogar noch ...

