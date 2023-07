Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Aufsichtsrat der DO & CO Aktiengesellschaft (ISIN AT0000818802/ WKN 915210) hat auf Grund des raschen Wachstums beschlossen, den Vorstand spätestens bis Ende August 2023 auf vier Mitglieder zu erweitern, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

