Berlin Cures beginnt offiziell mit Phase-II-Studie zu Long COVID - erste Patienten aufgenommen Dr. Axel Mescheder als Chief Medical Officer ernannt Berlin, 03. Juli 2023 - Berlin Cures, ein auf die Neutralisierung von funktionellen Antikörpern (fAAKs) spezialisiertes Biotechnologie-Unternehmen, hat offiziell seine klinische Phase-II-Studie in der Indikation Long COVID begonnen. Die ersten Patienten wurden im Universitätsklinikum Münster und im Krankenhaus Havelhöhe in die Studie aufgenommen, weitere Prüfzentren sollen zeitnah folgen. Der Beginn der klinischen Phase-II-Studie stellt einen wichtigen Meilenstein in der weiteren Entwicklung von Berlin Cures' führendem Wirkstoffkandidaten BC 007 dar. Der Wirkstoff funktioniert ähnlich wie ein Antikörper, indem er schädliche fAAKs bindet und neutralisiert. Dadurch kann BC 007 potenziell die Ursache verschiedener Autoimmunerkrankungen bekämpfen. Die nun angelaufene klinische Studie soll aussagekräftige und belastende Ergebnisse über die Wirksamkeit und Verträglichkeit von BC 007 bei Long-COVID-Patienten liefern. Bei positiven Ergebnissen wird sie als notwendige Grundlage für eine grössere Phase-III-Studie dienen, die für eine Zulassung von BC 007 erforderlich ist. Erste Ergebnisse der Phase-II-Studie werden Anfang 2024 erwartet. Berlin Cures begrüsst weiterhin Dr. Axel Mescheder als neuen Chief Medical Officer (CMO). Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Branche wird Dr. Mescheder künftig die klinische Entwicklung von BC 007 verantworten.

Dr. Axel Mescheder, CMO Berlin Cures "Wir freuen uns sehr, Dr. Axel Mescheder zu diesem wichtigen Zeitpunkt willkommen zu heissen", sagte Oliver von Stein, CEO von Berlin Cures. "Als CMO wird er eine treibende Kraft hinter den Bemühungen von Berlin Cures sein, Patienten mit fAAK-bedingten Krankheiten, Linderung und Heilung zu verschaffen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, unsere Plattformtechnologie in eine therapeutische Lösung für Millionen von Betroffenen zu entwickeln." Dr. Axel Mescheder blickt auf eine erfolgreiche, mehr als 30-jährige Laufbahn in der Pharma-, CRO- und Biotechnologiebranche zurück. Zuvor war er in verschiedenen leitenden Management- und C-Level-Positionen bei SynOx Therapeutics, Medpace und TopoTarget tätig und verantwortete diverse klinische Entwicklungsprogramme, die zu erfolgreichen Produktregistrierungen oder Zulassungserweiterungen in Europa und den USA führten. Dr. Mescheder ist approbierter Arzt der Universität Kiel mit einer ärztlichen Zulassung und Spezialisierung in Pharmakologie und Toxikologie. "Die Plattformtechnologie von Berlin Cures hat das Potenzial, verschiedene Autoimmunkrankheiten wirksam zu behandeln, indem sie auf fAAKs als deren Ursache abzielt. Es ist mir eine Ehre, Berlin Cures in meiner neuen Rolle als Chief Medical Officer bei diesem vielversprechenden Vorhaben zu unterstützen", sagte Dr. Axel Mescheder. "Mit dem Beginn der klinischen Phase-II-Studie bei Long COVID gehen wir gemeinsam den nächsten wichtigen Schritt, um die Entwicklung von BC 007 voranzutreiben." Über Berlin Cures:

Das Team von Berlin Cures erforscht seit mehr als zwei Jahrzehnten funktionelle Autoantikörper (fAAKs) und hat erfolgreich ein Molekül identifiziert, das diese effektiv neutralisieren kann. Für BC 007 liegen vielversprechende präklinische Ergebnisse vor, wobei es sich in einer Phase-I-Studie bei fAAK-positiven gesunden Freiwilligen und in einer Phase-IIa-Studie bei Patienten mit Herzinsuffizienz als wirksam erwies. Labordaten mit von Patienten mit Long COVID gewonnenen Seren sowie vier Fallstudien deuten auf ein Potenzial von BC 007 zur Behandlung von Long COVID hin. Da diese Plattform-Biotechnologie potenziell an der Ursache von fAAK-assoziierten Krankheiten ansetzt, stellt sie einen wegweisenden therapeutischen Ansatz in der Therapeutik dar. Mit dieser einzigartigen Biotechnologie wird Berlin Cures zu einem der Pioniere, die dieses kritische Problem an der Wurzel packen. Seit Juni 2023 führt Berlin Cures eine klinische Phase-II-Studie mit BC 007 in der Indikation Long COVID durch, einem akuten und sich verschlimmernden globalen Gesundheitsproblem, um aussagekräftige und belastbare Ergebnisse zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von BC 007 bei Patienten mit Long COVID zu erhalten. Pressekontakt:

