Die Mehrheit der Menschen hierzulande hadert derzeit mit ihrer Wohnsituation. Nur eine Minderheit von 38% ist zufrieden, wie aus einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von immoverkauf24 und ImmoScout24 hervorgeht. Auf die Frage, was an der aktuellen Wohnsituation am meisten belastet, geben 22 % die hohen Nebenkosten an. Auf Platz 2 folgen mit 15% hohe Mieten. Fast genauso häufig ist Platzmangel ein Problem. Doch auch Lärm und Schwierigkeiten mit den Nachbarn stören die Menschen an ihrer aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...