Der Juni war von weiteren Erholungsbemühungen an den Börsen geprägt. In der dritten Woche gab es eine merkliche Korrektur, aber in den letzten Juni-Tagen wurde dies wieder ausgebügelt und mit dem starken Juni geht das 1. Halbjahr 2023 als ein ziemlich gutes in die Geschichte ein. Auf das schlechte 2022 folgte also - bisher - eine aus Anlegersicht sehr erfreuliche Antwort.Erneut spielte der KI-Sektor eine dominierende Rolle und BigTech konnte weiter zulegen. Apple markierte ein neues Allzeithoch und überschritt als erstes Unternehmen die magische Bewertungsmarke von 3 Billionen USD. Energiewerte ...

