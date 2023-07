Zürich (ots) -Mit Christian Louboutin zieht ein Ausnahmetalent in Sachen Mode bei Globus ein. Das Luxuslabel des französischen Designers ist insbesondere weltbekannt für seine Schuhe mit den roten Sohlen, Handtaschen und Kosmetikprodukten. Im Pop-up-Store können neben den Schuhen weitere, stilvolle Accessoires für Damen und Herren in einem gediegenen Ambiente entdeckt werden. Bis zur Wiedereröffnung der Damenabteilung (September 2023) präsentiert sich Christian Louboutin im Erdgeschoss auf einer Fläche von 60m2 bei Globus Zürich Bahnhofstrasse.Innovativ, kühn und absolut einzigartig, sind seine "Red Bottom" Schuhe zu einem Fixstern im Designuniversum geworden. Für Christian Louboutin, den visionären Erfinder des Pumps mit der roten Sohle, ist Rot mehr als nur eine Farbe: Er verbindet damit Lebensfreude und Kreativität - und so wird jeder Schritt in einem Paar Christian Louboutin Schuhen zu einer Reise voller Leidenschaft.Flamencaba...Olé!Seine neueste limitierte Kollektion "Flamencaba" hat Louboutin mit seiner langjährigen Freundin und Schauspielerin, Rossy de Palma, entworfen. Die exklusive Kollektion lehnt sich visuell an die dynamische Welt des Flamencotanzes an. Sie ist aufwändig angefertigt mit einem umwerfenden Materialmix aus Stoffen mit Polka Dots (Pünktchenmuster) und anderen typischen Looks. Dazu kommen kunstvolle Verzierungen mit Quasten, Rüschchen, Pailletten und üppigen Stickereien, welche die opulenten Stücke, die vorwiegend in Schwarz und Rottönen gehalten sind, zieren. Mit dieser Kollektion feiert das Duo die Flamenco-Kultur und Handwerkskunst Andalusiens. Die Kollektion umfasst Schuhe, Taschen und passend zum Sommerwetter spanische Fächer.Nebst dieser limitieren Kollektion präsentiert Christian Louboutin bei Globus eine begeisternde und zeitlose Auswahl seiner Styles. Der Pop-up Store befindet sich bis zur Wiedereröffnung der Damenabteilung im September 2023 im Erdgeschoss bei Globus Zürich Bahnhofstrasse.Medienkontakt:Magazine zum Globus AGFranziska Gaemperlemedia@globus.chOriginal-Content von: Magazine zum Globus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004627/100909009