Berlin (ots/PRNewswire) -WEMAX, ein führender Anbieter von hochmodernen Projektionslösungen, freut sich, die Eröffnung seines offiziellen Amazon Stores in Deutschland bekannt zu geben, rechtzeitig zum Prime Day. Dieses lang ersehnte Ereignis bietet deutschen Kunden unschlagbare Rabatte und aufregende Angebote mit Ersparnissen von über 20%.Entdecken Sie den WEMAX Amazon Store in Deutschland und profitieren Sie von exklusiven Prime Day Angeboten, indem Sie folgenden Link besuchen: [WEMAX Amazon Store Deutschland]. (https://www.amazon.de/stores/page/50087B07-7657-4944-ACB0-3D7AEB5E4EA6?maas=maas_adg_58D342EC8AE576D1A289D66CE281AC6C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Für das kommende Jahr konzentriert sich WEMAX darauf, das Projektorerlebnis durch die Verbesserung von projektorbezogenem Zubehör weiter zu optimieren. Unser Ziel ist es, den Kunden eine One-Stop-Shopping-Mall für alle ihre Projektionsbedürfnisse zu bieten und eine nahtlose und umfassende Lösung zu gewährleisten.Erleben Sie die außergewöhnliche Qualität des WEMAX Star Packages, das deutschen Kunden wärmstens empfohlen wird. Dieses Produkt, erhältlich auf Amazon, ist der [WEMAX Dice Portable Projector mit Bluetooth-Konnektivität] (https://www.amazon.de/-/en/WEMAX-Dice-Portable-Projector-Bluetooth/dp/B0BBVMPLFW?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1). Mit über 4900 positiven Bewertungen auf der renommierten deutschen Promotion-Website MyDealz ist dieser Projektor die perfekte Wahl für ein immersives Seherlebnis: [WEMAX auf MyDealz] (https://www.mydealz.de/deals/wemax-dice-1080p-full-hd-dlp-projektor-beamer-2166571).WEMAX setzt weiterhin Maßstäbe in der Bereitstellung innovativer Projektionslösungen, und die Erweiterung unserer Präsenz in Deutschland durch den Amazon Store unterstreicht unser Engagement für Kundenzufriedenheit und Zugänglichkeit.Für die neuesten Updates und weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle WEMAX Website unter wemax.com.Tao Una, marketing@wemax.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2145241/image_5018430_40002129.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wemax-eroffnet-amazon-store-in-deutschland-und-prasentiert-prime-day-angebote-301868078.htmlOriginal-Content von: WEMAX, INC., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170954/5548469