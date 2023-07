Mit einem starken Aufwärtstag (+1,6%) konnte der NASDAQ 100 die 15.000er-Barriere am Freitag zurückerobern. Rückblick: Nachdem der Tech-Index am vergangenen Montag auf das Korrekturtief bei 14.687 gefallen war, drehten die Notierungen in den nachfolgenden Sitzungen wieder nach oben ab. Dabei ging es am Freitag per Aufwärts-Gap zurück über die 15.000er-Barriere, ...

