Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Inflationssorgen und damit einhergehend die Erwartung weiterer Leitzinserhöhungen dies- und jenseits des Atlantiks haben sich zum Ende der letzten Woche verfestigt, so die Analysten der Helaba.Konjunktursorgen seien derweil nicht größer geworden, denn in den USA habe es überraschend positive Zahlen vom Wachstum und der Arbeitsmarktindikation gegeben. Der schwache ifo-Index hierzulande scheine wieder in Vergessenheit zu geraten. Vor diesem Hintergrund würden in der neuen Woche vor allem die Datenschwergewichte in den USA eine große Bedeutung für das Marktsentiment haben. Den Auftakt gebe der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes und am Freitag stehe der offizielle Arbeitsmarktbericht an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...