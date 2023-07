Die Gewinne bei TotalEnergies sprudeln weiter. Dennoch kommt der Kurs des französischen Energieriesen angesichts der weiter schwächelnden Öl- und Gaspreise einfach nicht in Schwung. Indes arbeitet das Unternehmen weiterhin eifrig daran, auch in anderen Bereichen des Energiesektors künftig eine wichtige Rolle einnehmen zu können. So baut TotalEnergies sein Angebot an Ladestationen immer weiter aus. Nun kooperieren die Franzosen mit der Rewe Group. Demnach sollen bis zum Jahr 2025 an mindestens 100 ...

