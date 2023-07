München (ots) -Ab sofort bietet PAYBACK seinen 31 Millionen Kundinnen und Kunden eine neue Möglichkeit, Punkte zu sammeln - und zwar beim Kauf von Gutscheinen. Dafür gibt es bei Deutschlands größtem und beliebtesten Bonusprogramm nun die eigene Kategorie "Gutscheine", die auch über Gutscheine.PAYBACK.de (https://gutscheine.payback.de/) direkt aufgerufen werden kann. Das neue Angebot geht mit digitalen Gutscheinen von 10 bis 250 Euro von 40 attraktiven Marken an den Start, zum Beispiel von Adidas, Apollo, Baur, C&A, CHRIST, Dehner, H&M, Ikea, OTTO, Tchibo und Zalando. Darunter befinden sich auch Unternehmen, bei denen man aktuell noch nicht PAYBACK Punkte sammeln kann, etwa bei IKEA oder Airbnb - über Gutscheine dieser Anbieter ist dies nun möglich. Den Start der neuen Kategorie belohnt PAYBACK mit gleich 16fachen Punkten über den Shop PAYBACK Gutscheine."Mit unserem neuen Angebot bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine tolle neue und exklusive Möglichkeit, noch mehr Punkte zu sammeln. Zum Beispiel für einen Einkauf bei einem Partner, für den zum gewünschten Zeitpunkt nicht der passende Coupon bereitsteht oder auch als Geschenk für einen besonderen Menschen", so Torsten Hautmann, VP Digital Sales bei PAYBACK. Die Gutscheine stehen exklusiv für PAYBACK Nutzerinnen und Nutzer bereit und können mit den üblichen Zahlungsmethoden bezahlt werden. Natürlich ist auch das Einlösen gegen Punkte über den PAYBACK Prämienshop möglich. Pro 2 Euro Gutscheinwert sammeln Kundinnen und Kunden automatisch 1 PAYBACK Punkt, mit Coupons und Extrapunkten kann man noch mehr Punkte sammeln.Nach dem Kauf werden Gutscheine direkt per E-Mail verschickt, eingelöst werden kann der Wert der Gutscheine bei teilnehmenden Partnern in einer Filiale, online oder mobil. Weitere Informationen zu allen Gutscheinen finden sich vor dem Kauf auf der Seite bzw. auch auf dem Gutschein selbst.Ein Pressebild finden Sie hier (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback).Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App 2023". Die PAYBACK GROUP ist 17facher "Top Employer".Pressekontakt:Nina PurtscherPAYBACK GmbHTel.: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5548559