Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD investiert 10 Milliarden Forint (rund 27 Millionen Euro) in ein Batterie-Montagewerk in Fót bei Budapest. BYD baut bekanntlich im ungarischen Komárom bereits Elektrobusse für den europäischen Markt und sucht aktuell auch einen europäischen Standort für ein Pkw-Werk. Die Absicht des chinesischen Herstellers, in Ungarn eine Batteriemontage anzusiedeln, geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...