Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) springt am Montag +5% hoch, nachdem das Unternehmen in puncto Verkaufszahlen wieder auf Rekordkurs ist. Der Preiskrieg auf dem chinesischen Markt lässt den Hersteller kalt und Investoren erwarten aus mehreren Richtungen neue Wachstumsimpulse. BYD vorgestellt BYD ist ein agiler chinesischer Mischkonzern, der sich in drei Hauptgeschäftsfelder aufteilt: Automobile, das Batterie- und Solarsegment und die eigenständige Holding ...

Den vollständigen Artikel lesen ...