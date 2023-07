Am 2. August wird es bei Schaeffler die Zahlen zum zweiten Quartal geben. Höhere Löhne dürften die Kosten belasten. Der Ersatzteilmarkt dürfte weiter stark verlaufen, in anderen Bereichen dürften die Margen unter Druck stehen. An der Prognose für den Konzern dürfte Schaeffler vermutlich nichts ändern. Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...