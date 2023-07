Original-Research: Cannovum Cannabis AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Cannovum Cannabis AG

Unternehmen: Cannovum Cannabis AG

ISIN: DE000A2LQU21



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 03.07.2023

Kursziel: EUR 2,00 (bislang EUR 11,40)

Kursziel auf Sicht von: 36 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA



Kapitalherabsetzung angekündigt



Nachdem in Deutschland mit dem 2-Säulen-Modell der Bundesregierung nur eine abgeschwächte Variante des noch im Oktober 2022 vorgestellten Eckpunktepapiers durchsetzbar ist und sich die Bundesregierung von dem viel weiterreichenden Vorhaben distanziert, auch den kommerziellen Anbau und Verkauf von zertifiziertem, qualitätsgeprüftem Genusscannabis zeitnah und umfänglich zu legalisieren, hat sich das Sentiment gegenüber deutschen Cannabis-Unternehmen massiv verschlechtert. Weil Sentiment bei Branchen in der Frühphase ihrer Entstehung und bei defizitären Wachstumsunternehmen wie Cannovum Cannabis aber einen der wichtigsten kursbeeinflussenden Faktoren darstellt, sind auch die Kurse der börsennotierten Cannabis-Unternehmen eingebrochen, bei Cannovum Cannabis ohne weiteren Newsflow auf zuletzt EUR 0,52 und damit unter den Nominalwert der Aktie. Da dadurch bei Cannovum Cannabis die bis zum Break-Even erforderliche externe Kapitalaufnahme verhindert wird, ist nun geplant, im Anschluss an die Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1 durchzuführen.



Aufgrund der rückläufigen Umsatz- und Ergebnisprognosen errechnen wir aus unserem dreistufigen DCF-Modell (Primärbewertungsmethode) ein Kursziel von EUR 2,00 statt bislang EUR 11,40 (Base-Case-Szenario) je Aktie. Dieses Kursziel basiert auf der Annahme einer zeitnahen Legalisierung von Genusscannabis. Angesichts eines erwarteten Kurspotenzials von 284,6% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Cannovum Cannabis AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27289.pdf



