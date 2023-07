Stuttgart (ots) -Vom 8. Juli bis zum 15. September präsentieren die Kulturradios der ARD ein gemeinsames Sommerprogramm mit hochkarätigen Konzerten, Opern, Gesprächen, Lesungen und Jazz-Sendungen. An 70 Abenden gestalten die Sender unter Federführung des rbb das ARD Radiofestival 2023 - täglich von 20.00 bis 24.00 Uhr. Den Programmkalender gibt es auf www.ardradiofestival.de, ausgewählte Highlights sind in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/ard-radiofestival-2023-konzert-und-oper/94569762/) zu hören.Den Auftakt machen am 8. Juli ab 20.00 Uhr Christian Thielemann und Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bei "Klassik am Odeonsplatz" in München. Das Konzert steht ganz im Zeichen Giuseppe Verdis, dessen Ballettmusiken und "Quattro pezzi sacri" in großer Besetzung aufgeführt werden. Zahlreiche Live-Übertragungen folgen: Dazu zählen drei Opernabende von den Bayreuther Festspielen (25./28. Juli, 1. August) sowie die Eröffnung des Musikfests Berlin mit dem Concertgebouw Orchester Amsterdam (26. August) und die "Last Night of the Proms" aus London (9. September). Zum Finale des ARD Radiofestivals werden ab dem 13. September die drei Preisträgerkonzerte des ARD Musikwettbewerbs aus München live gesendet. So wird einer neuen Generation internationaler Solistinnen und -solisten die große deutschlandweite Bühne bereitet.Von Schleswig-Holstein bis Salzburg, von Leipzig bis Luzern, von Bremen bis Bregenz: So vielfältig wie die Landschaft der Sommerfestivals ist auch das ARD Angebot. Elf Opern sind in voller Länge zu hören - u.a. von Purcell, Mozart, Bellini sowie von Sarah Nemtsov die Uraufführung Ophelia. Stars wie Daniel Hope, Yuja Wang, Nicola Benedetti, Anna Vinnitskaya, Kirill Petrenko und Dennis Russel Davies werden auf der Bühne stehen.In jeder Woche ergänzt ein Konzert mit Jazz, Pop oder Weltmusik das Programm. Mit dabei: John Scofield, Jonathan Jeremiah, Götz Alsmann, Till Brönner, Brad Mehldau und Emiliana Torrini. Auch das internationale Folk-Festival in Rudolstadt bekommt einen eigenen Abend (13. August).Gespräche & KabarettTeil des Festivals ist ebenfalls die Reihe "Das Gespräch" ab 22.30 Uhr. Zu Wort kommen interessante Persönlichkeiten, die besondere Perspektiven eröffnen. Die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter teilt ihre Erfahrungen aus der Musikwelt, die Turnerin Kim Bui spricht über Belastungen im Spitzensport und der Social-Media-Satiriker Sebastian Hotz lüftet sein Erfolgsgeheimnis. Die Woche ab dem 5. September ist dem Jubiläum "100 Jahre Radio" gewidmet: Experteninterviews und selten gehörte, historische Ton-Dokumente führen die Zuhörerinnen und Zuhörer durch die bewegende Radiogeschichte seit dem Start 1923.Prominente Künstlerinnen und Künstler der deutschen und österreichischen Kabarett- und Comedy-Szene werden jeweils samstags ab 23:00 präsentiert. Carolin Kebekus, Danger Dan, Josef Hader und viele andere sind mit Auftritten vom "Deutschen Kleinkunstpreis" und vom "Salzburger Stier" zu hören.LesungGroße Literatur mit prägnanten Stimmen zeichnet "Die Lesung" aus. Hier gibt es eindrucksvolle Wiederbegegnungen mit Klassikern: Von Mary Shelleys Gruselroman "Frankenstein" bis zu Herman Melvilles Verweigerungsgroteske "Bartelby" reicht das literarische Spektrum. Es sprechen unter anderem Edith Clever, Jutta Hoffmann und Will Quadflieg. Vortragskunst trifft auf Schätze der Weltliteratur.Jazz & "Hörbar"Die aktuelle Szene und die reiche Geschichte des Jazz haben ihren Platz in jeweils halbstündigen Jazz-Sendungen kurz vor Mitternacht. Stilprägende Musiker wie Keith Jarrett, Wayne Shorter und Nils Landgren stehen genauso im Fokus wie Nachwuchsbands. Beleuchtet werden aktuelle Festivals, Neuerscheinungen aber auch frisch gekürte Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Bigbands der ARD. Die sonntägliche "Hörbar" serviert ab 23.00 Uhr Songs ohne Grenzen: ob Globale Musik, Chanson, Folk, Jazz, Singer/Songwriter, Klassik oder Filmmusik.Das ARD Radiofestival 2023 unter der Federführung des rbb bietet vom 8. Juli bis 15. September täglich ab 20.00 Uhr Sommer-Radio-Unterhaltung aus neun ARD Kulturprogrammen und ganz Europa. Es ist bundesweit via DAB+ oder als Livestream zu empfangen. Zahlreiche Sendungen sind zudem in der ARD Audiothek verfügbar. Weitere Informationen gibt es unter www.ardradiofestival.de.Highlights des Radiofestivals werden auch im Rahmen des 3sat Festspielsommers im Fernsehen gezeigt - jeden Samstag ab 20.15 Uhr. Ausgewählte Konzerte und Opern sind anschließend in der ARD Mediathek sowie in der 3satMediathek abrufbar.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse & Informationpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5548640