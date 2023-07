Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Handelswoche war geprägt von Aussagen der Notenbanker, schwächeren Konjunkturdaten aus dem Euroraum und China, überraschend guten Wirtschaftsdaten aus den USA und insgesamt steigenden Renditen am Rentenmarkt, so die Experten von Union Investment.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft trübe sich weiter ein. Nachdem Ende letzter Woche schon der Einkaufsmanagerindex überraschend schwach ausgefallen sei, habe nun auch der ifo-Geschäftsklimaindex für Juni mit 88,5 Zähler deutlicher stärker nachgegeben als erwartet. Analysten seien im Vorfeld zwar von einem Rückgang ausgegangen, hätten aber mit einem Stand von mehr als 90 Punkten gerechnet. Mit dem Rückgang sei zugleich gut die Hälfte der Erholung aus dem letzten Herbst verloren gegangen, als der Optimismus mit der ausbleibenden Energiekrise wieder etwas zugenommen habe. ...

