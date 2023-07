Wien (www.anleihencheck.de) - Ein Datenhighlight in der abgelaufenen Woche war die Schnellschätzung für die Inflation im Euroraum im Monat Juni, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Wie allgemein erwartet hätten sich Energiegüter im Vergleich zum Vorjahr verbilligt (Teuerungsrate: -5,6% p.a.). Zudem habe der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln nachgelassen - liege aber mit 11,7% p.a. noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Allein diese beiden Entwicklungen hätten die Gesamtinflationsrate von 6,1% p.a. auf 5,5% p.a. zurückgehen lassen. Diese Tendenzen würden sich in den kommenden Monaten fortsetzen. ...

