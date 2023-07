Berlin (ots) -Die Oberberg Gruppe, führender Qualitätsverbund privater Tages- und Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland, erweitert ihr Angebot in Berlin: Die Gruppe eröffnet im Stadtteil Wilmersdorf eine Klinik für Kinder und Jugendliche. Die Oberberg Fachklinik Fasanenkiez bietet zunächst Platz für 17, perspektivisch für 51 junge Patientinnen und Patienten.Die Oberberg Kliniken unterstützen Menschen jeden Alters in psychischen Krisensituationen. "Der Bedarf an Behandlungen psychischer Erkrankungen wächst. Eine gute psychiatrische Versorgung ist gerade in belastenden Zeiten mit Pandemie, Krieg und Inflation unerlässlich für junge und erwachsene Patientinnen und Patienten", sagt Dr. Maren Kentgens, operative Geschäftsführerin (COO) der Oberberg Gruppe.Die Fachklinik Fasanenkiez ergänzt die in der Region bestehenden Angebote der Gruppe. "Mit den in der Oberberg Tagesklinik Kurfürstendamm und den Oberberg Fachkliniken in Wendisch Rietz und Potsdam bestehenden Angebote für Erwachsene können fachlich und strukturell Synergien geschaffen werden", so Dr. Kentgens weiter.Chefarzt der Oberberg Fachklinik Fasanenkiez ist Dr. med. Roland Burghardt, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, zuvor Chefarzt einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Frankfurt an der Oder. Der promovierte Arzt leitet die Fachklinik gemeinsam mit der Pflegerischen Leitung Anja Timme und dem Kaufmännischen Direktor Ludwig Merker. Ärztlicher Direktor ist Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort, der in gleicher Funktion der Oberberg Fachklinik Marzipanfabrik in Hamburg vorsteht.Ganzheitlicher, evidenzbasierter TherapieansatzDas Therapieangebot der Akutklinik richtet sich an Kinder und Jugendliche im gesamten Spektrum psychischer und psychosomatischer Erkrankungen. Vorwiegend werden Depression, Angst-, Zwangs- und Essstörungen sowie Schul- und Lernstörungen behandelt."Wir bieten in einem partizipativen Konzept, das mehr Einbezug der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihre Therapie ermöglicht, neben regelmäßigen Einzel- und Gruppentherapien auch Familiengespräche an", erklärt Dr. Burghardt. "Dabei werden die Therapien individuell durch den Einsatz verschiedener Methoden wie Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie und vielen anderen mehr gestaltet. Unsere Fachtherapien wie Kunst, Musik, Ergo- und Bewegungstherapie und Ernährungstherapie werden durch Angebote aus der unmittelbaren Umgebung der Klinik ergänzt werden."Auf der Grundlage von Respekt, Wertschätzung und gelebter Partizipation möchte das behandelnde Team verstehen, warum und in welcher Form ein junger Mensch krank geworden ist, um passende Therapien anzubieten. Einen liebevollen und zutrauenden Blick auf das Groß-Werden zu werfen ist die Basis der gemeinsamen Arbeit. Geschaffen werden 42 vollstationäre und 9 tagesklinische Behandlungsplätze für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 21 Jahren.Die modernisierte Stadthausvilla aus der Jahrhundertwende in der Schaperstraße bietet viel Raum für Individualität und Behandlung. Die ruhige und zugleich urbane Lage zahlt auf die Kreativität und Entwicklung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Auch die Klinikschule befindet sich in den Räumlichkeiten.Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten Deutschlands. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden TherapeutInnen und Selbsthilfegruppen.Pressekontakt:HOSCHKE & CONSORTEN (oberberg@hoschke.de) www.oberbergkliniken.deOriginal-Content von: Oberberg Kliniken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134684/5548727