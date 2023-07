Die schwache Wirtschaft in China zieht auch die Ökonomien anderer Länder in Asien mit nach unten. Das Reich der Mitte ist ökonomisch ein Schwergewicht - und wenn dort die Wirtschaft nicht anzieht, dann belastet das ganz Asien. Während der Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) eine "sanftere Expansion" der Geschäftsaktivitäten beim verarbeitendem Gewerbe in China anzeigt, zeigt der offizielle ...

