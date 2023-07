Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Gesamtertragsindex von Bundesanleihen stagnierte im zweiten Quartal, so die Analysten der Helaba.Die Renditen 10-jähriger Bunds hätten in den letzten Monaten zwischen 2,2% und 2,5% geschwankt. Die Kapitalmarktzinsen seien zuletzt zwei gegenläufigen Einflüssen ausgesetzt gewesen. Zum einen seien die Zinserwartungen diesseits und jenseits des Atlantiks im Juni wieder angestiegen. Zum anderen habe sich die konjunkturelle Stimmung deutlich eingetrübt, was sich vor allem in dem zuletzt deutlich gesunkenen ifo-Geschäftsklimaindex widerspiegele. ...

