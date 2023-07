Hofer, die österreichische Tochter des Lebensmittel-Discounters Aldi, baut die Ladeinfrastruktur an ihren Filialen aus. Geplant sind bis Ende 2026 mehr als 1.500 neue Ladepunkte auf landesweit über 450 Hofer-Parkplätzen. Der Ausbau erfolgt dabei gemeinsam mit regionalen Energieversorgern. Laut dem Portal "Ökonews" ist der Roll-out bereits eingeläutet worden: So soll Hofer an seiner Filiale in Leoben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...