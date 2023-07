Lieber Börsianer, die Welt ist abhängig von Hochleistungschips. Das hat die Riesensubvention in Höhe von 10 Milliarden Euro für das neue Intel-Werk in Magdeburg wieder einmal gezeigt. Insgesamt will der US-Konzern für das geplante Megawerk in Ostdeutschland 30 Milliarden Euro investieren. Bis 2027 sollen 10.000 Arbeitsplätze entstehen. Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...