Starkes Halbjahr: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche überwiegend zugelegt. Nach einem verhaltenen Wochenstart setzte sich zunehmend gute Stimmung an den Märkten durch. Damit nutzten die Anleger die Kursrückgänge der Vorwoche für Käufe und trotzten den sich eintrübenden Konjunkturaussichten, die beispielsweise der Ifo-Geschäftsklimaindex am Montag signalisiert hatte. Dieser war deutlicher gesunken als prognostiziert. Einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...