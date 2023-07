Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im zweiten Quartal 2023 setzte sich die solide Entwicklung am Primärmarkt für EUR Corporate Bonds fort, so Ulrich Kirschner, CFA, Senior Analyst von der Helaba.Von April bis Juni seien knapp 105 Mrd. EUR und damit über 40 Mrd. EUR mehr als im Vergleichszeitraum 2022 begeben worden. Die Platzierungssumme habe dabei in allen Monaten das Vorjahresergebnis übertroffen. In der Summe seien seit Jahresanfang nun über fast 210 Mrd. EUR in 357 Einzelbonds emittiert worden. Nicht zuletzt aufgrund der weniger volatilen Entwicklung der Finanzierungskosten sowie des anhaltenden Investitionsbedarfs in Digitalisierung, nachhaltigere Wirtschaftsprozesse und stärker diversifizierte Lieferketten würden die Analysten der Helaba damit rechnen, dass sich die dynamische Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte fortsetzten dürfte. Die Analysten der Helaba würden nun ein Emissionsvolumen in der Größenordnung von 350 Mrd. EUR für wahrscheinlich halten. Dies entspräche in etwa der Dimension von 2021. ...

