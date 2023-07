EQS-News: advides AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nach monatelangem Stillstand wegen der Beschlussunfähigkeit des Aufsichtsrates ergänzte das Amtsgericht Charlottenburg durch Beschluss vom 19. Juni 2023 den Aufsichtsrat der advides AG auf die satzungsgemäße Zahl.



Die schwierige Lage der Gesellschaft mit einem nicht beschlussfähigen Aufsichtsrat ging darauf zurück, dass ein einzelner Aktionär auf der Hauptversammlung vom 29. Juli 2022 zufällig die Versammlungsmehrheit auf sich vereinigen konnte und mit seiner Mehrheit die vorgeschlagene und mit Investoren abgestimmte Kapitalerhöhung blockierte als auch die Wiederwahl des langjährigen Aufsichtsrates verhinderte, um einen neuen Aufsichtsrat aus seinem persönlichen Umfeld ins Amt zu bringen.



Von den drei neu gewählten Aufsichtsräten waren bereits am 2. August 2022 ein Mitglied und am 6. Januar 2023 der Vorsitzende des Aufsichtsrates zurückgetreten.



Nach den zwischenzeitlichen Ergänzungsbeschlüssen des Amtsgerichts Charlottenburg verstarb am 21. März 2023 der gerade wieder ins Amt berufene frühere Vorsitzende des Aufsichtsrates Terry Brinker, so dass eine erneute Bestellung durch das Gericht notwendig wurde.



Aufsichtsrat und Vorstand werden kurzfristig die Arbeit wieder aufnehmen und über die zukünftige Ausrichtung der advides AG entscheiden.



