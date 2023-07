Die TUI Aktie erwischt einen positiven Wochenstart und kann sich von der charttechnischen Signalmarke um 6,50 Euro nach oben absetzen. Im bisherigen Handelsverlauf am Montag werden in der Spitze 6,824 Euro notiert. Aktuell liegt der Aktienkurs des Reisekonzerns im XETRA-Handel bei 6,764 Euro mit 3,87 Prozent höher als zum Schlusskurs am Freitag.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...