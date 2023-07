Wien (www.fondscheck.de) - Bernhard Scherer, Chief Investment Officer der LBBW Asset Management, verlässt bis September seinen derzeitigen Arbeitgeber, um eine leitende Position bei einem Staatsfonds im Mittleren Osten zu übernehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Scherer, der 2021 vom Bankhaus Lampe zur LBBW AM gekommen sei, gehöre auch dem Executive Committee des Geschäftsfelds Asset und Wealth Management der LBBW an. Über seine Nachfolge werde in den kommenden Wochen entschieden, erkläre das Unternehmen in einer Pressemitteilung. ...

